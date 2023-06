Domenica 25 giugno Noyz Narcos, Nitro, Fuera, BNKR 44 e Kid Yugi live a Oltre Festival.

A mezz’aria: tra le nuvole e il verde del Parco delle Caserme Rosse. Anche quest’anno giugno è OLTRE Festival, la kermesse nata nel 2019 come un invito a passare qualche giornata oltre le mura del centro, esplorando generi e suoni, in mezzo alla gente.

La location poi non è casuale, il Parco delle Caserme Rosse, in Bolognina, è una zona periferica che diviene così il centro nevralgico di una rassegna musicale e culturale. Oltre i luoghi. Già dal primo anno siamo andati oltre i generi, spaziando dalla musica rap di Noyz Narcos, Mecna e Murubutu, al pop indie di Motta, a cantautrici come Margherita Vicario. Sul nostro palco hanno suonato artisti che sono successivamente esplosi, come Tananai, Ariete, Rkomi e Massimo Pericolo poiché la scelta artistica di OLTRE Festival vuole creare un’offerta qualitativa della proposta musicale. Una serie di eventi progettati e pianificati per essere accessibili a tutti, per portare la cultura urbana oltre qualsiasi barriera. Vivere tutti l’esperienza dello stare insieme. I numeri delle passate edizioni parlano di 15000 presenze per un’esperienza che ti rimarrà nel cuore, perché è importante guardare, conoscere, pensare, vivere, OLTRE ogni situazione che frena la tua immaginazione, che crea muri e barriere.

OLTRE festival line up:

23 giugno: Carl Brave + Rosa Chemical + Rose Villain

24 giugno: Verdena + Naska + Meg

25 giugno: Noyz Narcos + Nitro + Fuera + BNKR 44 + Kid Yugi