"Nuances": musiche di Antonio Rolfini

In occasione della Giornata Mondiale delle persone rifugiate, l'Associazione TRAMA DI TERRE presenta un concerto dal titolo NUANCES - musiche per riflettere. Il repertorio che verrà presentato comprenderà lavori interamente scritti dal compositore ferrarese Antonio Rolfini, che si esibirà sia come solista sia in duo con il violoncellista Simone Montanari. Verranno inoltre eseguite celebri musiche da film, arrangiate dal M° Rolfini, che che eseguirà anche alcune pagine di Chopin. Il duo si è già esibito in diverse occasioni proponendo repertori di questo tipo.