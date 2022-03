Crescere è la parola chiave di BOOM!, che dedica spazio alla promozione delle nuove voci dell’illustrazione, in particolare quelle che si sono formate all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Oltre ad accogliere nel suo stand alla Children’s Book Fair (21-24 marzo) i libri pubblicati da studentesse e studenti e una selezione delle tesi più meritevoli, che nei giorni della fiera saranno visionati da editori specializzati, il 21 marzo alle 17.30 l’Accademia inaugura nei propri spazi (ABABO, Ala Collamarini) la mostra NUMEROLOGICA, dedicata ai lavori più interessanti sviluppati all’interno dell’istituto negli ultimi due anni. Il titolo rimanda a quella branca dell’esoterismo che attribuisce ai numeri non solo un valore meramente quantitativo e matematico, ma anche e soprattutto una qualità, mettendoli in relazione con aspetti della natura e degli esseri umani. L’associazione di significati simbolici ai numeri è antica e universale: l’indiano Veda, il cinese Libro dei Mutamenti e l’egiziano Libro dei morti lo raccontano con un’esattezza che attraversa il tempo. Costruita come una sequenza di tesi di eccellenza, la mostra prende la forma di un’antologia numerata che contiene una logica interna, una chiave di lettura dell’insieme, mutevole ed enigmatica, fatta di disegni e narrazioni che dialogano in un montaggio infinito. Accesso libero con green pass rafforzato fino al 9 aprile.