La mostra "nuova cartella_id"

Vi è un principio secondo cui ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.

A questo periodo di chiusura e di restrizioni Arco Iris R ha silenziosamente coltivato la ricerca e la creazione. A seguito della residenza di dicembre 2020, gli artisti James Beghelli, Nicola Biagetti, Bugibba, Tullia Mazzotti e Giampaolo Parrilla hanno portato avanti un dialogo costante che li ha condotti a lavorare sul tema dell’identità e che si è concretizzato in un esercizio di ritrovamento e di scoperta di se stessi attraverso la pratica artistica propria e degli altri.

Attraverso questa mostra Arco Iris R si identifica come luogo di dialogo tra diverse identità, scomponendo questo concetto sino all'essenziale.



7 maggio Opening h. 18

8 maggio h. 15 - 20

9 maggio h. 15 - 20

@ residenza artistica Arco Iris R

Via di Corticella 104

(accesso dal cortile comune con la Bilioteca Casa di Khaoula)