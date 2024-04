Potenza, tecnologia e design all'avanguardia: Nuova Renault Scenic arriva in centro storico a Bologna e lo fa come tappa di un Tour che coinvolge tutte le principali città italiane.

Eletta come "Car Of The Year 2024", il nuovo modello Scenic nella versione E-Tech 100% Electric si presenta al suo primo esordio al pubblico mantenendo il nome iconico ma con un look totalmente rinnovato, nella versione 100% elettrica, dove tecnologia si sposa con sostenibilità. Al piacere di guida e lo spazio adatto per tutta la famiglia si unisce un nuovo design fatto di tecnologia e comfort.

Nuova Renault Scenic: la tappa bolognese

Renault Scenic si potrà finalmente scoprire in piazza Galvani, a Bologna, lunedì 29 e martedì 30 aprile, con un imperdibile spazio dedicato dove le concessionarie ufficiali Renault di zona Draghetti e Moreno saranno a disposizione per informazioni e approfondimenti. Nelle due giornate bolognesi del tour sarà inoltre possibile provare in esclusiva il nuovo modello in un percorso cittadino assieme ai consulenti Renault.

Cosa aspettate? Per prenotare il vostro test drive basta cliccare qui.

Il Gruppo Draghetti

Da quarant’anni a Bologna Draghetti significa Renault. La famiglia di professionisti ha iniziato la propria storia come officina autorizzata per il marchio francese per poi evolversi. Nel 1996 il centro è diventato rivenditore ufficiale fino all’attuale attività di concessionaria che integra il centro revisioni, gommista, elettrauto e servizi post-vendita con l’unico obiettivo di raggiungere la piena soddisfazione del cliente. In tutti questi anni l’assetto non è mai mutato. Draghetti srl è e continua ad essere una realtà a conduzione familiare, composta da persone che offrono sempre e comunque il meglio di se stessi, a partire dal titolare impegnato come sempre in officina. In altre parole, una garanzia di affidabilità per chiunque desideri acquistare un veicolo Renault o Dacia. Qui maggiori informazioni.

Concessionaria Moreno

Da oltre 30 anni Moreno opera nel settore automotive e dei servizi ad esso collegati. La compagine sociale è costituita da cinque persone, tutte legate da profonda stima e rispetto reciproco, che nel tempo hanno saputo creare un gruppo solido ed affiatato per offrire ai clienti il massimo dell'esperienza e della qualità del settore automotive. Qui maggiori informazioni.