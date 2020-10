Fra appuntamenti cancellati, teatri e cinema chiusi: gli eventi da non perdere questa settimana

Un lunedì, quello che apre la settimana, che segna l'entrata in vigore del nuovo dpcm del 25 ottobre: il Governo ha messo lo stop a cinema, teatri e fiere per contrastare l'aumento dei casi di Coronavirus. La settimana scorsa è stata la volta delle sagre, tutte annullate, e così la maglia si stringe ancora, con nuovi limiti alla cultura per abbassare i rischi di contagio. Ricordiamo che i musei resteranno aperti.

Ecco i 10 eventi da non perdere questa settimana:

1. Brick Art: l'arte dei mattoncini

l foyer, i corridoi, la platea, il palco del Teatro ospiteranno oltre quaranta opere per un totale di oltre tre milioni di mattoncini. Creatore delle opere il reggiano Riccardo Zangelmi, unico italiano al mondo a essere stato riconosciuto come artista da LEGO ® Group. La mostra è un inno alla gioia: un mondo nuovo, colorato e fantastico, capace di coinvolgere e far sognare grandi e piccini. Le opere d’arte raffigurano oggetti di vita quotidiana, dai cibi, come la mela e la pera, alle manie delle donne, come borsetta e scarpe; dagli animali festanti, come uno scoiattolo alla ricerca non di nocciole ma di cuoricini rossi, un coniglio che spunterà da un cappello e una capra a pois con gli occhiali da sole, alle colorate bolle di sapone.

Comincia venerdì 30 ottobre il "Bologna Jazz Festival". Bologna Jazz Festival, l'edizione del centenario della nascita di Charlie Parker. Oltre ai numerosi concerti, il programma del festival includerà importanti contenuti didattici e un’esposizione dedicata a Steve Grossman. Grazie alla collaborazione con BilBOlbul – Festival Internazionale di fumetto, è stato coinvolto il noto illustratore Paolo Bacilieri, che ha realizzato una serie di disegni originali per l’immagine del BJF 2020. Queste opere saranno anche esposte sull’Autobus del Jazz e sulle bacheche di CHEAP on board. Il BJF 2020 sarà multilocalizzato: oltre ai teatri bolognesi che ospiteranno i concerti principali, il festival sarà di casa in numerosi altri luoghi cittadini, espandendosi anche nei comuni dell’area metropolitana e nelle province di Modena, Ferrara e Forlì.

Da mercoledì 28 ottobre a giovedì 29 ottobre l'evento online "Lectures & Talks", parte di Scie Festival 2020. Un ciclo di incontri di parola curato da Scie Festival in collaborazione con il DAMSLab - Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, che permetterà ai partecipanti di intrecciare la danza con la visione architettonica, geografica, antro-pologica e sociologica. Gli incontri del 29 ottobre saranno introdotti e conclusi dal prezioso intervento della Professoressa Roberta Paltrinieri, direttrice del DAMSLab- Dipartimento delle Arti. Gli incontri si svolgono in modalità online.

