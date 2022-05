Organizzazione Musicisti Indipendenti fa festa a Pianoro

O.M.I. (Organizzazione Musicisti Indipendenti) è lieta di annunciare l'organizzazione del Secondo Festival O.M.O. che si svolgerà il 21 maggio 2022 a Pianoro (BO), c/o Pianoro Factory, in Via dello Sport 2/3, con inizio alle ore 20:00.



Durante l'evento si esibiranno i seguenti progetti musicali locali e non solo:

- Rito Pagano

- Mind Z Gap

- Angela Finotello

- Simone Lanzoni

- Dirupators

- Ordinary Frank

- Alessandro De Cristofaro





L'ingresso all'evento è gratuito.