Occhi curiosi che esplorano il mondo: maggio all'Opificio Golinelli

Per il mese di maggio, nell'ambito del programma "Occhi curiosi che esplorano il mondo", collegato alla mostra "I preferiti di Marino. Capitolo I", Fondazione Golinelli propone un ricco calendario di appuntamenti di divulgazione scientifica dedicati all’esplorazione del connubio arte e scienza. In particolare, le attività permetteranno alle/ai partecipanti di approfondire il ruolo dell’arte e della creatività all’interno del processo scientifico. Il programma è rivolto a bambine/i e ragazze/i tra i 4 e i 13 anni e alle loro famiglie e si svolgerà a Opificio Golinelli.



LE PROPOSTE



"Il mio mondo espositivo virtuale" (sabato 4 maggio, ore 15-18, per bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni)



Dopo la visita alla mostra, le/i partecipanti esploreranno creativamente il connubio tra arte e scienza attraverso la costruzione digitale di un proprio spazio espositivo personalizzato.

Lo faranno usando CoSpaces, che consente di creare, popolare e animare scene in realtà virtuale. Grazie alla programmazione a blocchi integrata nella piattaforma, ragazze e ragazzi si tufferanno in un mondo virtuale e interattivo che consentirà loro di sfruttare a pieno le potenzialità espressive del mezzo, stimolando l’uso della creatività nelle nuove tecnologie e andando oltre la mera riproduzione digitale.



"Disegnamo la mamma di Neandertal" (sabato 11 maggio, ore 16-17.30, per bambine/i dai 6 agli 8 accompagnate/i da una persona adulta)



Probabilmente avrai già sentito parlare dell'Uomo di Neandertal, ma della Mamma di Neandertal che cosa sappiamo? Com'era fatta? Come trascorreva le sue giornate? Beh, ogni giorno ha un gran daffare!

A partire dalla lettura dell’albo illustrato La mamma di Neandertal. Una donna di altri tempi (Editoriale Scienza, 2024) e guidate/i dai creatori del libro, bambine e bambini si cimenteranno nella tecnica “rupestre” della monotipia per dare vita alla loro personale e originale versione della mamma di Neandertal.

L'attività è a cura dell’autrice Irene Biemme e dell’illustratore Sandro Natalini.



"La mia Tavolozza" (sabato 26 maggio, ore 15-18, per bambine/i dai 4 ai 6 anni)



Ciano, magenta e giallo sono i tre colori primari. Cosa succede quando si uniscono e si mescolano tra loro?

Grazie alle suggestioni cromatiche raccolte in mostra, in laboratorio le/i piccole/i partecipanti sperimenteranno personalmente la mescolanza dei tre colori primari. Divertendosi a combinare i pigmenti, scopriranno nuance inedite e creeranno una personale tavolozza ricca di cromie originali. Dal blu all’arancione, dal verde al marrone, ciascuno darà vita a un colore unico e personale.



Per maggiori informazioni sugli eventi e le modalità di iscrizione è possibile consultare il sito di Fonazione Golinelli.