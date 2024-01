"Occhi Curiosi che esplorano il mondo" all'Opificio Golinelli

Dal 3 febbraio al 2 giugno 2024 "Occhi Curiosi che esplorano il mondo" laboratori all'Opificio Golinelli.

In occasione della mostra I preferiti di Marino. Capitolo I, dedicata al fondatore Cav. Marino Golinelli, Fondazione Golinelli ha progettato un calendario di eventi di divulgazione scientifica, attività interattive e sperimentazioni in laboratorio. Il programma è rivolto a bambine/i e ragazze/i tra i 4 e i 13 anni e alle loro famiglie e si svolgerà a Opificio Golinelli nei fine settimana da febbraio a giugno 2024. Il titolo del ciclo è Occhi Curiosi che esplorano il mondo A partire dalla visita alle opere della collezione privata di Marino e Paola Golinelli, esposte per la prima volta al Centro Arti e Scienze di Bologna dal 2 febbraio al 2 giugno 2024, saranno proposte attività di approfondimento e sperimentazione ispirate alla visione dell'imprenditore-filantropo. Marino Golinelli guardava il mondo con curiosità ed entusiasmo tipici dell'infanzia. Con il suo sguardo rimasto volutamente “giovane” continuava a ricercare tramite l'arte, lo stupore e la meraviglia espressa dal mondo, il sapere e la cultura. Il suo approccio guiderà le/i piccole/i partecipanti all’esplorazione di alcune delle opere più suggestive e affascinanti della mostra. Seguirà un’attività laboratoriale in cui le/i partecipanti, attraverso attività ludiche e creative, saranno stimolate/i a fornire un’interpretazione personale delle immagini e delle opere d’arte. Golinelli ha sempre espresso una personalità poliedrica, dai mille talenti e dall’inesauribile passione per la cultura, l’arte, la scienza e la tecnologia. La capacità di abbracciare con entusiasmo campi apparentemente disparati, ma profondamente interconnessi, è stata una cifra stilistica del suo approccio carismatico che si riflette nel programma di appuntamenti inediti e progettati ad hoc per l’occasione.

Programma:

Febbraio

“LA SCIENZA NELL’ARTE” Il mese di febbraio è dedicato all’esplorazione del connubio tra arte e scienza. In particolare, le attività offriranno ai partecipanti spunti per una lettura inconsueta e trasversale delle opere esposte, per scoprire la scienza che si nasconde dietro a ogni lavoro artistico. Gli appuntamenti sono in programma nelle seguenti date: Sabato 3 e domenica 4 febbraio ( tariffa ridotta nell'ambito di ART CITY Bologna 2024 in occasione di ARTEFIERA), Sabato 10 febbraio, Domenica 18 febbraio, Sabato 24 febbraio (evento gratuito)

Marzo

“VIAGGI SPAZIALI” Gli appuntamenti di marzo, anche grazie agli spettacoli nel Planetario, permetteranno di esplorare il concetto di viaggio, con numerosi collegamenti tra arte, innovazione tecnologica ed educazione ambientale.

In collaborazione con INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna e Sofos APS. Gli appuntamenti sono in programma nelle seguenti date: Domenica 3 marzo, Domenica 10 marzo, Sabato 16 marzo, Domenica 24 marzo.

Aprile

“ESPLORA LA CREATIVITÀ” Il mese di aprile accende i riflettori sul pensiero creativo coinvolgendo l’esperienza di scrittori e illustratori di libri e albi illustrati per bambine/i e ragazzi/e. Gli appuntamenti sono in programma nelle seguenti date: Domenica 7 aprile ( tariffa ridotta in occasione di Bologna Children’s Book Fair ), Sabato 13 aprile, Sabato 20 aprile

Maggio

L’ARTE NELLA SCIENZA” Gli appuntamenti di maggio saranno dedicati al binomio arte e scienza. In particolare, le attività permetteranno di approfondire il ruolo dell’arte e della creatività all’interno del processo scientifico. Sono in programma nelle seguenti date: Sabato 4 maggio, Domenica 12 maggio, Sabato 18 maggio, Domenica 26 maggio

Giugno Si terranno laboratori in occasione dell’evento conclusivo della mostra Domenica 2 giugno.