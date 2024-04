"Oggetti smarriti": la mostra personale di Francesco D'Adamo

L'Ass. Culturale l'Atelier presenta "Oggetti Smarriti", mostra personale del pittore Francesco D'Adamo, dal 6 al 21 Aprile 2024 a San Giovanni in Persiceto.



Sarà esposta una selezione di opere recenti dell'artista, sia su tela che su carta, raccolte sotto il nome di Oggetti Smarriti. La serie, presentata nel corso del 2023, rappresenta una frattura visiva con la produzione passata dell'autore: l'atmosfera intima e nebulosa che ha caratterizzato i lavori precedenti di Francesco D'Adamo viene qui stravolta da immagini rumorose e inquiete, a tratti estremamente colorate e vivaci, le cui strutture sembrano originarsi in oggetti pittorici apparentemente riconoscibili e familiari. Con continui rimandi visivi e testuali ad elementi della vita quotidiana i dipinti cercano di costruire una sorta di diario, personale e collettivo, dove preservare le cose amate e prendere nota di quelle che vanno inevitabilmente perdute.



Inaugurazione Sabato 6 Aprile dalle 17:00

Ingresso Libero



Ass. Culturale L’Atelier – Via Tassinara 36/A

San Giovanni in Persiceto (BO)



Aperture Sabato e Domenica 17:00-19:00

Appuntamenti ed informazioni: 3336938037

Con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto





Gallery





Francesco D'Adamo nasce a Siena nel 1979 e si forma a Termoli. Dal 2006 è attivo a Bologna. La sua ricerca pittorica affonda le radici nell'Informale italiano e nell'Espressionismo Astratto americano, con una particolare attenzione ad un dialogo continuo tra linguaggio visivo e musicale. Il segno e il suo ritmo, il lavoro sulle superfici, l'alternarsi di una tavolozza ora forte ora dissolta, confluiscono sulla tela per costruire un'immagine lirica e allo stesso tempo profondamente concreta.