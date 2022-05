"Ogni bellissima cosa" con Carlo de Ruggeri (Anteprima Condimenti Festival 2022)

OGNI BELLISSIMA COSA (Every Brilliant Thing) di Duncan Macmillan e Jonny Donahoe - Traduzione e regia di Monica Nappo

con CARLO DE RUGGERI il 24 GIUGNO 2022 - ore 21:00

VILLA SALINA MALPIGHI, VIA GALLIERA 2_CASTEL MAGGIORE (BO)

Anteprima Condimenti Festival 2022



Come ogni anno nel mese di giugno CondimentiOff anticipa Condimenti Festival, e lo fa in grande stile anche questa volta con uno spettacolo teatrale di grande successo.

Il 24 giugno a Villa Salina Malpighi a Castel Maggiore alle ore 21:00 andrà in scena infatti “Ogni belissima cosa” di Duncan Macmillan e Jonny Donahoe, traduzione e regia di Monica Nappo con l'interpretazione magistraledi Carlo De Ruggeri, volto noto al grande pubblico. Un record di repliche per quest'opera pluripremiata che regalerà anche a Castel Maggiore tanta emozione e poesia, uno spettacolo con tematiche serie ma veicolate in maniera leggera, si piange e si ride come in ogni storia commovente e coinvolgente. Ogni bellissima cosa racconta di una persona che parla di quando da bambino sia stato costretto a chiedersi cosa fosse questa cosa chiamata morte, cosa volesse dire la frase “Mamma è depressa.” Neanche il papà sa rispondere, e quindi il bimbo inizia una lista di tutte le cose bellissime che ci sono attorno a noi e che sono un buon motivo per vivere e svegliarsi con il sorriso. Duncan Macmillian ci racconta qualcosa che è un po’ la sua vita ma è un po’ la vita di tanti di noi, e così facendo inizia a costruire una mondo sotto i nostri occhi dove il teatro è un gioco per bambini alla sua massima potenza. Carlo De Ruggeri, nei panni del protagonista, delinea un iter psicologico che inizia dall’infanzia per arrivare all’età adulta ed è scandito proprio da una lista: la rappresentazione non cessa mai di intrattenere con leggerezza e di far sorridere lo spettatore, anche grazie ad una recitazione brillante e un rapporto quasi confidenziale con il pubblico. Una volta entrato in sala infatti ogni spettatore può decidere di pescare da un’ampolla trasparente un bigliettino di carta contrassegnato da un numero, al cui interno è riportato un oggetto, una frase, un colore, un personaggio famoso, insomma, qualunque elemento della realtà umana. È questo il primo passo di un’interazione estremamente dinamica, stabilita dall’attore con il pubblico, che diventa parte attiva dello spettacolo, colmando l’assenza degli altri personaggi e ritagliandosi un piccolo spazio nella rappresentazione.



CARLO DE RUGGERI

Debutta nel cinema con i Fratelli Taviani ne "Il Sole anche di notte" e nel successivo "Fiorile". Lavora tra gli altri con Luca Vendruscolo in "Piovono Mucche", Giacomo Ciarrapico in "Eccomi qua", Silvio Soldini in "Agata e la tempesta". Lavora nell'ultimo film girato da Ettore Scola "Che strano chiamarsi Federico", in "Se Dio vuole" di Eduardo Falcone, in "Lasciati Andare" di Francesco Amato e in "Metti la nonna in freezer" di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana. In teatro partecipa, fra gli altri, agli spettacoli "Tutto a Posto" e "L'Ufficio" di Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre, "Blues" di Tennessee Williams con la regia di Pierpaolo Sepe, "Il Giuoco delle parti" di Luigi Pirandello con la Compagnia di Umberto Orsini, ed è interprete dei monologhi "Stare meglio oggi" di G. Ciarrapico e “Ogni bellissima cosa” di Duncan Macmillan per la regia di Monica Nappo. Nelle ultime stagioni è fra i protagonisti dello spettacolo "4 5 6" di Mattia Torre, di cui interpreta anche il sequel tv in onda nel programma di Serena Dandini "The show must go off". Dal 2007 al 2010 è fra gli interpreti, nel ruolo di “Lorenzo”, delle serie tv "Boris" e di "Boris-Il film" di Ciarrapico, Torre, Vendruscolo.



Evento ad ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite ( https://bit.ly/3sIyOKk) oppure chiamando direttamente il 3282389373.



CondimentiOff è una rassegna curata da Articolture e Bottega Bologna (direzione artistica Fabrizio Tito Cabitza) per il comune di Castel Maggiore, sostenuta dall'Unione Reno Galliera. Racchiude tutti gli appuntamenti 2022 prima e dopo il Condimenti Festival che quest'anno si svolge il 25/26 giugno.