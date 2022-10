Ognissanti in Certosa: visita guidata online

Indirizzo non disponibile

Lunedì 31 ottobre, ore 21 "Ognissanti in Certosa tra simboli arcani e storie di fantasmi - visita virtuale".

Collegati comodamente da casa potrete assistere all’oscuro viaggio delle vostre guide presenti in Certosa. Un percorso tra chiostri e gallerie per comprendere il significato di simboli strani e curiosi, per scoprire il presente attraverso le forme del passato.

Un’occasione speciale che permetterà anche a chi è lontano o impossibilitato ad uscire di casa, di fruire della bellezza della Certosa, ora Patrimonio dell'Umanità UNESCO. A cura di Mirarte.

Costo 10€, due euro devoluti per la Certosa, collegamento su piattaforma ZOOM - prenotazione obbligatoria sul sito www.mirartecoop.it Appuntamento della rassegna Certosa di Bologna | Calendario estivo 2022.