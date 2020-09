"Oktoberfest-gnam!": festa della birra a Rastignano

OKTOBER-GNAM!

Dopo i successi delle prime due serate ARCI RASTIGNANO ritorna con Oktober-gnam! Un insolito festa dell birra perche per noi Oktoberfest non è solo birra ma anche gastronomia,musica e divertimento.

Proponiamo:

>>> Menu 25€ con vino o birra inclusi

-gnocchetti verdi in crema di parmigiano e speck

-stinco o cotoletta bolognese

-patate fritte



Durante la serata dj set e gara di beer pong (contattateci per iscrizioni)

Prenotazione obbligatoria

051743285