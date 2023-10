Oktobrewfest al parco della Montagnola

Dal 3 all’8 ottobre, arriva per la prima volta a Bologna OKTOBREWFEST: sei giorni di musica dal vivo, dj set, craft beer & food, a ingresso gratuito, che animeranno il Parco della Montagnola. Un evento dedicato agli amanti della birra e della musica: degustazioni, concerti, dj set, attività pomeridiane e tanto altro.

Laboratori per bambini (4 - 7 - 8 ottobre) a cura di Associazione Culturale Labù. Il programma musicale, vasto ed eterogeneo, vedrà alternarsi sul palco i seguenti artisti: 3 OTTOBRE Leo Pari con Roberto Angelini 4 OTTOBRE Davide Shorty (opening: Futura) 5 OTTOBRE Bassi Maestro Dj Set 6 OTTOBRE Meganoidi / Teasers / Manicas 7 OTTOBRE Solo Quelle Belle Party – special guest Sor Braciola 8 OTTOBRE The Magnetics / Bologna Calibro 7 Pollici Tantissime le birre che si potranno assaporare in queste giornate: tra le scelte avremo grandi classici accostati e gusti più ricercati. Veltins, Schwarzbraeu Dunkel, Trumer Imperal, Bakalar Premium, Punk Ipa, Buenzaveza Salt & Lime e tante altre. Area food a cura di Sfogliamo e di Favilla che proporranno un menù pensato ad hoc per l'OKTOBREWFEST!

Tra le scelte: stinco, galletto, gulasch, ma anche crescioni vegetariani, arrosticini e pannocchie, primi piatti, bretzel, patate arrosto e strudel!