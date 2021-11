Okuda San Miguel - the Renaissance Metaverse

MAGMA gallery è lieta di presentare "The Renaissance Metaverse", la prima grande mostra personale in Italia dell'artista di fama internazionale Okuda San Miguel, che aprirà il 6 novembre, in due sedi: la storica sede istituzionale Ex Chiesa di San Mattia a Bologna e gli spazi della galleria MAGMA.



Un ponte tra contemporaneo e classico, un salto tra reale e virtuale, una metamorfosi del contemporaneo e dell'antico: uno scorcio di una realtà ineludibile.

In "The Renaissance Metaverse", Okuda San Miguel riflette sullo stato attuale della creazione artistica mentre affronta la sfida della digitalizzazione, collegando questo pensiero nei due diversi spazi espositivi che ci invitano a specchiarci sull'evoluzione storica del contesto in cui accediamo all'arte.

La conoscenza, la scienza e l'arte sono importanti motori del cambiamento e dell'evoluzione storica. Se si trattava della stampa, delle leggi della prospettiva, delle rotte commerciali, o dell'apparenza bancaria, oggi ci troviamo ad interagire con internet, realtà virtuale, bitcoin, NFT e, perché no, completa immersione nel cosiddetto Metaverso.

Come nel Rinascimento, quando i classici sono stati ripresi per reinterpretare la storia e muoversi verso nuovi paradigmi, Okuda si avvicina al presente dal passato. Egli mostra così la sua visione del momento di transito storico in cui, come allora, ci troviamo sempre.



" The Renaissance Metaverse” presenta dipinti, sculture e installazioni di grandi dimensioni create appositamente per questa mostra, integrate nella struttura dell'ex Chiesa di San Mattia e nello spazio espositivo della galleria MAGMA. In questo modo, l'artista rafforza l'idea che l'arte si adatti a diversi contesti segnati dalla storia, per offrirci l'opportunità di connetterci con tutte le tendenze di pensiero che portano all'evoluzione.

In queste nuove opere, Okuda rappresenta alcune delle icone dell'arte rinascimentale con un linguaggio contemporaneo che le trasporta in nuovi scenari dove interagiscono con l'onirico, con lo spirituale e con la realtà postmoderna.



L'artista spagnolo si appropria di alcuni dei suoi riferimenti, collocando icone e personaggi della storia dell'arte in un mondo virtuale per esporli a un processo inarrestabile di cambiamento in un doppio ambiente, fornito da una galleria e una chiesa sconsacrata del XVI secolo, di grande trascendenza storica.



Gallery

"Trovo molto interessante riflettere sull'evoluzione dell'arte all'interno di una chiesa, spazi che per secoli sono stati, insieme ai palazzi, l'unico mezzo di accesso all'arte", afferma Okuda.