Un week end dedicato all’olio nuovo a Palazzo di Varignana

Degustazioni sensoriali ed esperienze attorno alla cultura dell’olio vanno in scena nei nuovi spazi dell’Olive Oil Bar di Palazzo di Varignana, per una due giorni alla scoperta dei blend e monovarietali di eccellenza frutto della campagna olearia 2022/23: tre monocultivar e due blend, risultato di un progetto agronomico unico nel suo genere.

Sarà un week end dedicato alla cultura dell’olio e all’amore per l’olivo, quello che - in concomitanza proprio con la giornata mondiale dell’ olivo il 26 novembre – si svolgerà nel teatro paesaggistico di Palazzo di Varignana, con una serie di degustazioni sensoriali dei nuovi extravergine condotti dai sommelier dell’olio.

Un viaggio alla scoperta di profumi e sapori di questa stagione, ma soprattutto un percorso di conoscenza per capire e godere delle qualità di un alimento straordinario, la cui storia si intreccia con quella dell’uomo.



Sabato 26 e Domenica 27 Novembre, due giornate interamente dedicate alla scoperta dell’Olio Nuovo 2022/2023.

Degustazioni non stop su prenotazione dalle ore 11.00 alle ore 19.00.



Palazzo di Varignana rinnova la sua proposta di oli extravergine di oliva di altissima qualità, svelando caratteri, profumi e personalità dei suoi cinque nuovi oli extravergine frutto della campagna olearia 2022/2023: tre Monocultivar - Claterna, Vargnano e Stiffonte - e due blend - Blu e Verde. Prodotti di eccellenza dalla grande complessità, equilibrio aromatico e gustativo, ottenuti da una filiera integrata a km0 che racconta una storia d’amore con la natura.



L’annata olearia 2022-23 conferisce all’olio il timbro della propria unicità stagionale e meteorologica, imprimendo sul prodotto i segni del tempo, per restituire il sapore autentico di una stagione unica.



Una collezione di extravergini che si rinnova ogni anno e che ha ricevuto nel tempo i più importanti riconoscimenti internazionali, tra cui le Tre Foglie, le Due Foglie e le Due Foglie Rosse del Gambero Rosso, il Gold Award alla New York Olive Oil Competition, il Gold Prize al Japanese Olive Oil Prize, il MIOOA, le 5 gocce Bibenda, il DUBAIOOC Gold, il CANADA IOOC e il Silver Award OOI Olanada, oltre a essere inserito nella Guida di Slow Food e premiato da AIRO tra i 12 migliori oli d’Italia 2021.



Alimento principe della dieta mediterranea, l’olio di Palazzo di Varignana si distingue per le sue virtù nutrizionali. Spiega Annamaria Acquaviva, Health Coach di Palazzo di Varignana: “A rendere veramente speciale il nostro olio è la sua vasta gamma di micro-componenti e molecole antiossidanti, che origina grazie a procedimenti rigorosi e la scelta del giusto grado di maturazione per la raccolta delle olive. Questa avviene infatti nel minor tempo possibile per arrivare alla molitura entro 6 ore, quando le olive spremute a freddo senza trattamenti fisici né chimici regalano un olio più intenso e aromatico, purissimo, con qualità organolettiche eccellenti e dalla bassissima acidità.”



Tutte le varietà di oli di Palazzo di Varignana possono essere acquistate online nella sezione e-commerce del sito www.palazzodivarignanafood.com, oltre che nello shop e nei ristoranti all’interno del resort.