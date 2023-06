"Oltre Festival": tre giorni di musica e artisti come Carl Brave, Verdena, Noyz Narcos, Rosa Chemical

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/06/2023 al 25/06/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Al via Oltre Festival a Bologna, la kermesse giunta alla sua quinta edizione che si svolgerà dal 23 al 25 giugno all'interno del Parco delle Caserme Rosse, con la grande novità dell'introduzione del doppio palco (Palco Sequoie e Palco Bonsai) e con il raddoppio della lineup, per una location che diventa quindi più estesa e interattiva, con diverse aree food & beverage e zone relax per un’esperienza totale ancora più immersiva.

Una lineup di grandi nomi del panorama musicale nazionale che comprende: Carl Brave, Verdena, Noyz Narcos, Rosa Chemical, Naska, Nitro, BNKR 44, Rose Villain, Meg, Fuera e Kid Yugi.

Si inizierà subito con il botto con la giornata inaugurale di venerdì 23 giugno che vedrà sul palco Rose Villain fresca di debutto discografico con il recente "Radio Gotham", la sorpresa di Sanremo 2023 Rosa Chemical e l’artista capitolino Carl Brave che si esibirà

con una band composta da ben undici elementi.

Sabato 24 giugno sarà il turno della poliedrica partenopea Meg in tour con il suo fortunato "Vesuvia", del nuovo idolo del pop-punk Naska e degli attesissimi Verdena che ritornano così a Bologna, luogo da cui era iniziato il "Volevo Magia Tour" nel 2022. La ricca serata conclusiva di domenica 25 giugno vedrà esibirsi la giovane rivelazione dell'hip hop italiano Kid Yugi, lo scatenato collettivo di Bomba Dischi BNKR 44, il trio alt/rap dei Fuera, l'esplosivo live di Nitro e il gradito ritorno ad OLTRE di Noyz Narcos.

OPENER & DJset

24 giugno: Barkee Bay su Palco Bonsai

25 giugno: Brenno Itani su Palco Sequoie

25 giugno: Gemello su Palco Sequoie

• Lacrima DJset Palco Bonsai

23 giugno apertura

24 giugno apertura e cambi palco

25 giugno apertura, cambio palco e djset finale closing party OLTRE Festival

Info Tickets:

In vendita sui circuiti TicketOne e Boxerticket sia i biglietti delle singole giornate che l'abbonamento completo.

OLTRE Festival

23 giugno: Carl Brave + Rosa Chemical + Rose Villain (Boxer - TicketOne)

24 giugno: Verdena + Naska + Meg (Boxer - TicketOne)

25 giugno: Noyz Narcos + Nitro + Fuera + BNKR 44 + Kid Yugi (Boxer - TicketOne)

228/ 29/ 30 luglio 2