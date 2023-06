Venerdi 23 giugno alle ore 15.45 presso la Sala Conferenze e il Chiostro di San Giuseppe Sposo a Bologna in via Bellinzona 6. Incontri culturali, artistici, musica, danza, spettacolo e lotteria con gli artisti dell’UCAI, Unione Cattolica Artisti Italiani- Sezione Bologna

Per la raccolta fondi in favore delle popolazioni alluvionate della Romagna



PROGRAMMA:



-Ore 16 Incontro con la storia dell’arte

Chagall oltre i confini

di Anna Rita Delucca ( storica dell’arte)



-Ore 16.30 Reading performance di Moira Lena Tassi e performance di danza del gruppo giovanile MB FIRE



-Ore 16.45 esibizione del comico/imitatore Simone Merini



-Ore 17 Live Painting dell’artista Moira Lena Tassi ed esibizione di cover del gruppo musicisti ERIS con il cantante Scottie



-Ore 18 Chiusura evento con lotteria benefica. In palio opere pittoriche degli artisti UCAI



Gli eventi sono aperti a tutti coloro che desiderino contribuire

Ingresso Euro 10,00 compresi 3 biglietti della lotteria.



In palio opere d'arte originali e firmate di artisti UCAI