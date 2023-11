“Oltre il Ponte festa partigiana”: domenica 12 novembre appuntamento in Bolognina

La festa di strada “Oltre il Ponte festa partigiana” torna in Bolognina. L'appuntamento è per domenica 12 novembre 2023 e l'evento è stato organizzato dall’Associazione culturale “Città Aperta”. Dalle 10 del mattino a mezzanotte le strade Ferrarese, Matteotti, Serlio e altre vie della zona chiudono al traffico e aprono la giornata a banchetti, mercatini artigianali e street food.

Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti legati al traffico legati allo svolgimento della manifestazione. Ecco le strade che domenica 12 novembre dalle 10 alle 24 saranno interessate ai provvedimenti:

via Ferrarese, da via Serlio a via Creti, chiusura al transito veicolare

via Algardi, da via Raimondi a via Matteotti, chiusura al transito veicolare

via Raimondi, da via Serlio a via Algardi e da via Creti a via Algardi, divieto al transito veicolare

via Serlio, da via Raimondi a via Ferrarese, divieto di transito veicolare

via Creti, all’incrocio con via Ferrarese, direzione obbligatoria diritto

via Franceschini, all’incrocio con via Algardi, direzione consentita diritto e a destra

via Serlio, all’incrocio con via Raimondi, direzione obbligatoria a sinistra

via Ferrarese, all’incrocio con via Creti, direzione obbligatoria a sinistra