Oltre la teoria, pratica la filosofia: percorso gratuito di filosofia per giovani

“Oltre la teoria, pratica la Filosofia” è un percorso dedicato ai giovani per scoprire la Filosofia in 4 appuntamenti.

Un’iniziativa che si rivolge a chi vuole avvicinarsi alla Saggezza, ma togliendo la polvere a cui spesso viene associata! La Filosofia, infatti, propone di non limitarsi alla teoria ma di andare oltre e passare all’azione: è possibile risvegliare il filosofo che è in ciascuno di noi, seguendo le orme dei grandi uomini dell’antichità, sia d’Oriente che d’Occidente.



Una Filosofia utile? Ma come?

La Filosofia permette di migliorarci e diventare più forti, sviluppando la capacità di trovare soluzioni alle difficoltà. Nata per rispondere a domande di ogni tipo, dà risposte concrete alle problematiche di tutti i giorni. Dona importanza ai valori senza tempo che aiutano la convivenza e, infine, invita ad una vita attiva e generosa!

Martedì 5 luglio 2022 alle ore 19.00

Presso la sede di Nuova Acropoli Bologna

via Pier de’ Crescenzi n° 3



Gli incontri sono gratuiti e si terranno presso la sede dell’associazione Nuova Acropoli Bologna in Via Pier de’ Crescenzi n° 3 ogni martedì di luglio dalle 19 alle 21. I posti sono limitati: riserva il tuo seguendo le indicazioni presenti sul sito bologna.nuovaacropoli.it.



Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure cell. e WhatsApp: 366.8311974

Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it/