"Oltre le Nuvole": il concerto benefico alle Caserme Rosse

Ci saranno anche Willie Peyote, Giusy Ferreri, Ex-Otago, Extraliscio, Inoki, gIANMARIA, Olly, Murubutu, Paolo Benvegnù, Federico Aicardi, Valeria Mancini, Federico Poggipollini, Disco Club Paradiso, DrefGold e Omar Pedrini tra gli artisti – la line-up definitiva verrà svelata il 31 maggio - che giovedì pomeriggio 8 giugno 2023 dalle 16.30, si alterneranno sul palco delle ex Caserme Rosse, in via di Corticella 147/2, a Bologna, in un grande concerto di beneficenza.

L’evento, intitolato “Oltre le nuvole”, nasce come un aiuto concreto e tempestivo per un territorio, quello emiliano-romagnolo, dove la situazione di emergenza ancora persiste, con una raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate. Il costo dell’iniziativa, che non vuole essere solo un supporto economico ma una testimonianza di solidarietà e vicinanza, è sostenuto interamente dai soggetti promotori: ogni ricavo sarà devoluto alla raccolta fondi regionale.

Secondo il Rapid Mapping Team del Copernicus Emergency Management, servizio europeo che si attiva in caso di catastrofi, i comuni coinvolti dal disastro delle piogge di maggio sono oltre 100, colpiti da frane o dall’alluvione, per un danno economico che la Regione Emilia Romagna ha stimato in circa 10 miliardi di euro: quasi 6mila le aziende agricole devastate, 400 milioni di chili di grano perduti, 10 milioni di piante da frutto distrutte, almeno?620 milioni di danni alle infrastrutture, tra strade e ferrovie. Senza contare aziende e privati che hanno riportato perdite e danni. Cifre enormi. Patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna e da Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, il concerto è stato ideato e promosso da Unipol Arena, QN il Resto del Carlino e Lavoropiù; partner tecnici le agenzie Piave Digital Agency e Rete Doc.



Biglietti: dove acquistarli e quanto costano

I biglietti sono acquistabili su www.oltrelenuvole.org tramite le piattaforme TicketOne, Boxer Ticket e TicketSms che, per l’occasione, hanno rinunciato all’aggio.

Il costo del biglietto è di 25 euro .

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Monrif, Lavoropiù, Gruppo Montenegro, Gruppo Unipol, Unipol Arena, Marposs, Coswell, Comet, Tyche, FAAC, Barilla, San Benedetto, Alcenero, Valsoia.