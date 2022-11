"Oltre lo schermo" performance di teatro olistico a cura di Gaia Chon e i suoi allievi. Un gruppo di attori studia i grandi divi del cinema, scoprendo la storia interessante di persone, dietro al personaggio.

Attraverso aneddoti e riflessioni condivise, il progetto vuole mettere in luce come siamo tutti ormai piccole celebrità, tanto online quanto poco presenti a noi stessi… Un invito zen alla semplicità del vivere …less is more!



Azione teatrale da un’idea di Gaia Chon con i suoi allievi attori di teatro olistico:

Silvia Corradin, Daniele Fabbri, Giovanna Corradin, Lorenzo Fabbri, Alessio Failla

Con il contributo delle allieve Gayayoga Annarella Onorati e Giulia Caruso.



Incursioni musicali ad arricchire la performance di Fiore,

producer bolognese di brani elettronici, che accompagneranno tutta la serata.



L'evento rientra nel progetto "Express Yourself" di Gaia Chon

come invito ad esprimersi attraverso l'Arte e a conoscersi e confrontarsi con altri artisti , saranno quindi benvenute persone interessate a proporsi per altre date o sinergie.



L’evento sarà all’interno della mostra

LIFE

Personale pittorica di Barbara Bicego

A cura di Erica Fuschini e sentireartecontemporaryart



Odeon Gallery

Via mascarella 3, Bologna



Ingresso libero