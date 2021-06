"Oltre lo specchio. La cocaina tra mito e realtà". Discussione a tutto tondo. Evento gratis e online

Un confronto tra punti di vista diversi per riflettere sul consumo di cocaina e il suo impatto sulla società. A 3 giorni dalla Giornata internazionale dell’Onu contro l'abuso e il traffico di droga, mercoledì 23 giugno dalle ore 10 alle 12 la cooperativa sociale Open Group di Bologna organizza il webinar “Oltre lo specchio. La cocaina tra mito e realtà” in partnership con la testata Bolognatoday. Ospiti dell’evento online (fruibile sul canale Youtube e la pagina Facebook di Open Group) saranno lo psichiatra esperto di dipendenze patologiche Augusto Consoli, lo scrittore Saverio Fattori, autore del romanzo Finta pelle (edito da Marsilio), la dottoressa Chiara Lanzarini del Pronto soccorso del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e Denise Armerini, responsabile del comparto Dipendenze e carcere dell’area Welfare della Cgil. In programma anche gli interventi di Raimondo Maria Pavarin dell’Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze dell’Azienda Usl di Bologna, di Marcello Lolli di Area 15 (servizio comunale di informazione e prevenzione degli abusi di sostanze legali e illegali, rivolto a giovani fino a 24 anni) e di Giovanni Dognini e Caterina Pozzi, rispettivamente presidente e vicepresidente di Open Group, con le testimonianze di 3 ex consumatori di cocaina. Modera Anna Matino, direttore responsabile di Bologna Today.

Secondo i dati dell’Osservatorio epidemiologico dipendenze, nell’area metropolitana di Bologna 1,5 persone ogni mille residenti hanno avuto, dal 2009 al 2019, problemi con la cocaina. Sono almeno 5mila, infatti, le persone che in 10 anni si sono rivolte ai SerT (Servizi Tossicodipendenze dell’Azienda Usl) o che si sono recate nei pronto soccorso e negli ospedali. L’età media è tra 32 e 33 anni, il 12% sono donne, il 40% consuma anche eroina. Durante la pandemia da coronavirus, l’uso della cocaina tra i consumatori socialmente integrati (ovvero chi la assume a lavoro o nel weekend) è crollato del 64%, mentre è aumentato tra i cosiddetti consumatori problematici, che la mischiano con altre sostanze. “Le persone che, per uso di cocaina, nel 2020 hanno avuto accesso ai pronto soccorso nell’area metropolitana di Bologna sono state 400, con una diminuzione del 30% rispetto al 2019 – afferma il responsabile dell’Osservatorio, Raimondo Maria Pavarin –. Tra queste è però aumentato in modo esponenziale la percentuale di ex utenti del SerT, che sono il 20% rispetto a una media del 6% negli anni precedenti”.

Le chiusure e le limitazioni dei luoghi di ritrovo e di divertimento hanno cambiato anche le abitudini di consumo da parte dei giovani bolognesi. “L’uso di sostanze si è spostato in parte in ambito privato, quindi nelle case – osserva Marcello Lolli, responsabile di Area 15 –. Sappiamo di ragazzi che affittavano un appartamento su Airbnb per passare lì la serata, fino alle 3 o 4 di notte, insieme agli amici”. Ma tra i giovani avviene anche un consumo individuale delle sostanze: “Per alcuni è una maniera per affrontare le difficoltà che stanno vivendo, o per staccare da determinati pensieri”.

“Noi ci occupiamo di tossicodipendenza sin dagli anni Ottanta, con le prime comunità per eroinomani – dice la vicepresidente di Open Group, Caterina Pozzi –. In questi anni, abbiamo osservato un’evoluzione dei consumi, incontrando un mondo di persone fragili, che si sono rivolte a noi dopo essere state intercettate dai Servizi. La cocaina riflette la cultura dominante dei nostri tempi, quella che richiede di essere sempre all’altezza, brillanti e performanti. Per questo è una sostanza socialmente accettata, di cui si parla poco o solo nel momento in cui diventa dipendenza patologica”. “Come cooperativa ci interessa invece raccontare, soprattutto ai giovani, cosa c’è dietro la cocaina – conclude Pozzi –: informare, offrire prospettive diverse, è secondo noi il modo migliore per fare prevenzione e aumentare la consapevolezza dei rischi di una sostanza che può portare a compromettere seriamente la propria salute e la propria vita personale e professionale”.

