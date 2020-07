"A Glass of Winehouse": l'omaggio alla leonessa della musica Amy Winehouse

Sabato 25 luglio, dalle ore 21.00, al Sostegno del Battiferro è in programma una serata dedicata alla leonessa della musica Amy Winehouse con la formazione A Glass of Winehouse per la rassegna "Siamo Angeli". A Glass of Winehouse è un quintetto Soul di Bologna. La musica che propongono è un concentrato della folgorante parabola artistica di Amy Winehouse e, oltre ai brani più noti della cantante londinese, il repertorio comprende grandi classici della musica Soul e Rhythm'n'Blues internazionale, da Otis Redding a Paolo Nutini. Uno show che punta ad un groove deciso ed essenziale, coinvolgendo il pubblico con ritmi movimentati, alternati ad atmosfere più intime e sinuose.

Formazione: Francesca Benedetti - Voce; Manuel Dimba Monteiro - Batteria; Alessandro Turrini - Chitarra; Stella Canonico - Basso; Lorenzo Musca - Sax tenore.