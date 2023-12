One hour with rbb - rock bazar live@Piazza Maggiore

Il 16 dicembre alle ore 16.00, la Rock Bazar Band, anticiperà il folto calendario di impegni del primo mese dell'anno tornando in Piazza Maggiore per augurare buone feste a colpi di rock a tutti coloro che vorranno intervenire. Sarà un modo per salutare il proprio pubblico prima dell'interruzione legata alle festività e un piccolo assaggio di quello che accadrà in un 2024 pieno di impegni veramente esaltanti.



Sarà, inoltre, l'occasione buona per assistere all'esordio di Matteo Esposito al basso e sapere anticipatamente quali saranno le prime due date del nuovo anno.



La band bolognese si aspetta un folto pubblico al quale potrebbe riservare strane sorprese.