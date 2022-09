"Opaco-spettro-opaco": mostra di due giovani artisti-cacciatori

Il 22 settembre 2022 Studio la Linea Verticale inaugura la sua seconda mostra, prima di una rassegna di bi-personali che vedranno gli artisti confrontarsi su un tema comune ma da prospettive opposte. Opaco-Spettro-Opaco accomuna la ricerca di due giovani artisti-cacciatori che puntano ad una sublime preda condivisa. Claudio Valerio cerca l’affetto di una presenza nell’assenza totale insita nell’Assoluto. L’artista-demiurgo origina la sua compagnia attraverso il mezzo creativo per eccellenza, la pittura. Luca Campestri, al contrario, cerca una presenza affettiva tra le fotografie mentali dei nostri ricordi e la aiuta a tornare all’Assoluto, smaterializzandola e trasformandola in energia espressa per mezzo del suono. Il primo crea e trattiene, il secondo trova e libera, in un continuo reiterarsi di queste battute di caccia ai fantasmi. La forza discendente della manifestazione e la forza ascendente del ritorno alla sorgente.



La preda dei due artisti, è “ciò che è non più o non ancora”, lo Spettro.



L’opacità, ottenuta mediante l’uso del carbone, è la trappola che Claudio tende alla trasparente Presenza, che così insozzata non può più dissolversi nella luce. Luca accoglie nello schermo lo Spettro pesante ed intriso di nostalgia e mondandolo sotto la corrente sonora lo aiuta ad inverarsi in tutto il suo bagliore.



Il testo critico, portatore di una ventata di aria pulita nella fuliggine che fa da atmosfera alla mostra, è di Valerio Dehò.





STUDIO LA LINEA VERTICALE

Via dell’Oro 4B | Bologna



Luca Campestri | Claudio Valerio



Opaco-Spettro-Opaco

22.09 - 29.10.2022



Testo critico di Valerio Dehò



Inaugurazione 22 settembre dalle 18 alle 21

24 settembre apertura straordinaria dalle 15.30 alle 21



Orari di apertura:

Dal martedì al sabato 15.30 - 19



Contatti:

www.studiolalineaverticale.it

info@studiolalineaverticale.it



+39 392 082 9558 | +39 335 604 5420