Open data pax: passeggiata al Pratello per imparare a mappare su Openstreetmap

Ogni primo lunedì del mese, dei wikipediani e OSMer esperti saranno presenti al Centro sociale della Pace per aiutarti a fare i primi passi su Wikipedia, Wikidata e OpenStreetMap e in generale per accogliere i nuovi e i curiosi. In programma le "pillole di open", piccole presentazioni su open data, open content, open access o open source.



A questo incontro Marco Montanari, coordinatore regionale di OpenStreetMap per l'Emilia-Romagna, insegnerà a customizzare l'app OsmAnd e faremo un'uscita nel quartiere per imparare a mappare.



Evento gratuito e aperto a tutti.