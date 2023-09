Open day: libri fatti a mano tra pieghe, risvolti, colori forme e formati

Il 30 settembre, in occasione del Festival del disegno FABRIANO, vi aspettiamo

dalle 10.00 alle 17.00 allo Spazio Artebambini in via Polese 4/E Bologna.

Festeggiamo la riapertura dello Spazio Artebambini, dopo la pausa estiva, con una giornata rivolta a chiunque ami l’arte, il gioco e la fantasia. Dedicata alle famiglie, a chi lavora nel campo dell’infanzia e dell’insegnamento.

Potrete sperimentare i laboratori, conoscere lo spazio, scoprire le nostre pubblicazioni (Rivista Dada, albi illustrati, albi kamishibai) e incontrare lo staff di Artebambini.



Laboratori creativi di costruzione con la carta.



FILO ROSSO

Orizzontale, verticale, obliquo... nello spazio che viviamo tutto prende un suo senso e una direzione. Anche un filo che si srotola tra le pagine di un libro può diventare un pretesto e la sua posizione di volta in volta diventa il riferimento per creare un’immagine.



LIBRI POP UP

Tecniche cartotecniche di base per scoprire la terza dimensione e divertirsi a creare figure che saltano fuori dalle pagine creando illustrazioni fantastiche, mondi pieni di strani personaggi e paesaggi incantati.



Ingresso libero

I laboratori sono su prenotazione



inviare un messaggio sulla pagina facebook di Spazio Artebambini - telefonare allo 051 265861