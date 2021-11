Open day spazio Artebambini: una nuova data

A grande richiesta proponiamo una nuova data rivolta a chiunque ami l’arte, il gioco e la fantasia. Dedicata alle famiglie, a chi lavora nel campo dell’infanzia e dell’insegnamento. Il 13 novembre vi aspettiamo dalle 10.00 alle 18.00 allo Spazio Artebambini in via Polese 4/E Bologna. Potrete sperimentare i laboratori, conoscere lo spazio, scoprire le nostre pubblicazioni (Rivista Dada, albi illustrati, albi kamishibai) e incontrare lo staff di Artebambini.



OFFERTE OPEN DAY - LABORATORI

ore 10,30 › PICCOLO CIRCO

Realizzeremo un poetico e delicato mondo in equilibrio fatto di acrobati, giocolieri, funamboli, clown che dondolando e, tutti insieme, si esibiscono appollaiati su un filo

ore 16.00 › LIBROLUNGO

Semplici pieghe, carta, cartonino colorato e tanta fantasia per inventare scene e personaggi che si trasformano



20% DI SCONTO SUI LIBRI





Ingresso libero

I laboratori sono su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni puoi inviare una mail a:

spazioartebambini@gmail.com

inviare un messaggio sulla pagina facebook di Spazio Artebambini

telefonare allo 051 265861



Artebambini è un ente di formazione accreditato dal MIUR





della diffusione del contagio del virus COVID-19