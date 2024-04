I Colli Bolognesi aprono le porte ai visitatori con "Open Weekend": due giorni alla scoperta del territorio

Sabato 20 e domenica 21 Aprile i Colli Bolognesi apriranno le porte ai visitatori in occasione della quinta edizione di “Open Weekend Colli Bolognesi”, che quest’anno proporrà un cartellone composto da quaranta iniziative dedicate alla scoperta delle eccellenze artistiche, naturali ed enogastronomiche dei territori di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa. Anche quest’anno la rassegna è frutto della co-progettazione intergenerazionale tra i volontari della Rete di Pro Loco “Reno Lavino Samoggia”, i docenti, e i quarantaquattro studenti delle classi 5°T e 5°S dell’indirizzo turistico dell’Istituto Tecnico Economico “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno, i quali - grazie ad incontri formativi svolti da gennaio ad oggi - hanno potuto conoscere il territorio ed apprendere e mettere in pratica le principali nozioni per la realizzazione di un evento di promozione territoriale.



Il cartellone di “Open Weekend” si aprirà con un’anteprima speciale: venerdì 19 Aprile, alle ore 21 all’Osservatorio Astronomico Felsina si terrà un’osservazione guidata delle costellazioni primaverili e la Luna al telescopio.

Tra le esperienze previste per tutto il weekend sono molto attese le escursioni e i trekking lungo i sentieri della zona: sarà possibile percorrere un “assaggio” della Via degli Dei da Casalecchio a Sasso Marconi, scoprire le sfumature primaverili a Monte Mario, ammirare i maestosi calanchi di Monte San Pietro e i Gessi di Zola Predosa, recentemente decretati Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Molto suggestive inoltre le escursioni serali quali la passeggiata al tramonto con accompagnamento musicale sulla collina di Tizzano, l’escursione in notturna alla scoperta delle costellazioni primaverili a Monte San Pietro, e il trekking con letture e racconti dedicato alla liberazione di Bologna, avvenuta proprio il 21 Aprile 1945. Non solo trekking: sarà possibile conoscere il territorio con un tour in E-bike, oppure in sella ad un cavallo o in compagnia di un asino.



In occasione dei 150 anni dalla nascita, verrà celebrato Guglielmo Marconi con i tanti eventi promossi per tutto il weekend nell’ambito dei “Marconi Days” a Sasso Marconi. Numerosi saranno anche i luoghi d’arte che accoglieranno i visitatori: ville storiche come Palazzo Albergati a Zola Predosa e Villa Nicolaj a Calcara il cui parco ospiterà un pic-nic, e i musei del territorio quali il Museo Archeologico “Crespellani” presso la Rocca dei Bentivoglio, l’Ecomuseo della Collina e del vino nel borgo medievale di Castello di Serravalle e il Museo “Casa Nena” a Casalecchio di Reno. Il sistema delle acque casalecchiese sarà illustrato nel corso della visita ai paraporti lungo il Canale del Reno, mentre a Calderino ci immergeremo nella storia della comunità con la visita all’antica Conserva.

Gli appassionati di motori potranno scoprire la storia del motociclismo bolognese presso la Collezione “Nigelli” di San Martino in Casola. In occasione di “Open weekend” i visitatori potranno effettuare un viaggio nella spiritualità del territorio con le visite all’Abbazia di Monteveglio e ai santuari raramente accessibili al pubblico e aperti per l’occasione dai volontari del “Circuito Santuari dell’Emilia Romagna”.





I più piccoli e le famiglie potranno partecipare alle “Domeniche al castello” a Bazzano, o ai laboratori e alle attività in programma proposte dalle fattorie didattiche e dai maneggi.