Favolando per le valli: "Opera Clown", spettacolo visuale

Giovedì 8 ettembre alle 21.15, nel Parco Marco Biagi a Pianoro, andrà in scena l’ultimo appuntamento della rassegna di teatro per l’infanzia “Favolando per le Valli”.

Manicomics Teatro presenta “Opera Clown”, di e con Agostino Bossi e Paolo Pisi. Manicomics Teatro è una Compagnia di produzione, formazione e ricerca sul Clown e il Circo Contemporaneo, riconosciuta dal MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Lo spettacolo è interpretato da due attori utilizzando il linguaggio clownesco sempre in bilico tra realtà e fantasia, alternando momenti di ingenua lucidità ad altri di ordinaria follia e coinvolge un pubblico eterogeneo, grazie a una forte carica comica con tante situazioni clownesche che lo rendono appassionante.

Provate a immaginare due inservienti che a causa di una sciopero dei musicisti si mettono a dirigere un concerto senza l’orchestra e, per non rinunciare al magro ingaggio, si inventano situazioni al limite della follia, diventando loro stessi musicisti, illusionisti, intrattenitori e sfruttando la loro arte, quella che Totò gli ha insegnato: l’arte dell’arrangiarsi. Sarà proprio così poiché riusciranno a intrattenere e a coinvolgere il

pubblico nell’attesa di un’improbabile vera orchestra.

Lo spettacolo è adatto a tutti ed è pensato per avvicinare i giovani alla conoscenza del teatro, dell’opera e dei grandi compositori attraverso il divertimento e il gioco.

Durata: 55 minuti

Genere: comicità, teatro visuale

Tecniche: teatro d’attore, clownerie, slapstick