"Dentro l'opera": la lettura del Ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi

Sabato 17 ottobre "Dentro l'opera 26" alle ore 11:00 presso la Sala dello Stabat Mater | Archiginnasio: Bologna, Guastavillani, 1640 - Lettura del Ritorno di Ulisse in patria di C. Monteverdi. Nel giro di un’ora circa, il relatore condurrà il pubblico all’ascolto, alla visione, all’intendimento di un’opera: dal libretto alla partitura, dai personaggi al coro, dalla scenografia alla tradizione esecutiva. Non ci sarà l'ascolto di musica e non sarà una conferenza né una lezione, ma un approccio per ripassare l'opera, prepararsi ad andare a teatro, o semplicemente ad ascoltare un disco. Piero Mioli è docente di Conservatorio, divulgatore, autore di numerosi libri e articoli sul teatro d’opera. Tutti gli appuntamenti si terranno nella Sala dello Stabat Mater, Biblioteca dell’Archiginnasio, sono ad ingresso gratuito ed avranno inizio alle ore 11