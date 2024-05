Operaaga: musica classica indiana, jazz e world music

Il 12 Maggio saranno a Bologna due splendidi musicisti fondatori del gruppo Moon Arra residente a Bangalore, che unisce musica classica indiana, jazz e world music, per un progetto di fusione di stili e tradizioni espressive, sorretto da voce narrante sul tema del conflitto Uomo/Natura. Musiche originali e arrangiamenti di Moon Arra. Testi di Madhuri Jagadeesh



Madhuri Jagadeesh Canto e voce narrante

Jagadeesh M.R Chitarra



Con interventi di

Irene Robbins Canto

Nicola Baroni Violoncello

Leo Tormento Pestoduro Percussioni



Fondato dal chitarrista e compositore di Bangalore Jagadeesh Ramanujam Mudambi e dalla cantante scrittrice Madhuri Jagadeesh. MoonArra significa “tre flussi” ed è stato fondato nel 2006 come fusione delle interazioni e delle influenze complessive tra Musica Classica Indiana, Jazz e World Music delle quali i membri fondatori del gruppo sono portatori. La missione di Moon Arra è sempre stata quella di collaborare e connettersi con musicisti e pubblico di tutto il mondo poertando un messaggio di pace e di armonia, benevolenza e tolleranza nell’ambiente contemporaneo. MoonArra è presente a livello internazionale in numerosi jazz festival e concerti in Asia, Africa ed Europa. MoonArra sta lavorando a un suo album collaborativo intitolato “Maanush”.