Orchestra Mozart con la partecipazione di Andrea Lucchesini

L’Accademia Filarmonica di Bologna è lieta di annunciare per il 2022 un doppio appuntamento all’Auditorium Manzoni, lunedì 18 aprile e sabato 1° ottobre, con l’Orchestra Mozart a Bologna, condotta dal suo direttore musicale Daniele Gatti.

Nel concerto di aprile, dopo la residenza artistica presso il LAC di Lugano, l'orchestra esegue il tradizionale concerto di Pasqua. Grande protagonista Beethoven: in programma infatti l’Ouverture da Le creature di Prometeo, op. 43, il "Triplo concerto" in Do maggiore per pianoforte, violino e violoncello op. 56, con la partecipazione di Andrea Lucchesini, pianoforte e dei Solisti dell’Orchestra Mozart, violino e violoncello. Per concludere, sempre del geniale compositore di Bonn, la Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92.

I concerti dei Solisti dell’Orchestra Mozart sono realizzati con il contributo di Alfasigma S.p.A.

Programma:

Lunedì 18 aprile

Orchestra Mozart

Daniele Gatti, direttore

Andrea Lucchesini, pianoforte

Solisti dell’Orchestra Mozart, violino e violoncello

Ludwig van Beethoven

Le creature di Prometeo, Ouverture op. 43

"Triplo concerto" in Do maggiore per pianoforte, violino e violoncello op. 56

Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92