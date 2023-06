Mercoledì 20 settembre, ore 20:30 | Un'occasione speciale per riascoltare il suono unico dell'Orchestra Mozart nella città che è anche la sua casa, Bologna; l'orchestra, condotta dal suo direttore musicale Daniele Gatti, eseguirà le sinfonie n. 2 in Re maggiore op. 36 e n. 6 in Fa maggiore op. 68 "Pastorale" , al Teatro Auditorium Manzoni.