Orchestra Senzaspine - concerto per l'85°anniversario dell'Avis Comunale Bologna

85° anniversario AVIS Comunale Bologna Orchestra Senzaspine In Concerto. In occasione dell’85° Anniversario dell' AVIS Comunale Bologna, l’Orchestra Senzaspine eseguirà capolavori di Beethoven, Mendelssohn e Brahms presso la Sala Bossi del Conservatorio “G.B Martini” di Bologna.



‍Programma Musicale:



Beethoven - Triplo Concerto per violino, violoncello e pianoforte op. 56

Mendelssohn - Ouverture Le Ebridi op.26

Brahms - Variazioni su un tema di Haydn op. 56a

‍

Direttore:



Davide Trolton - Vincitore del XVII Premio Nazionale delle Arti 2023

‍

Solisti:



Beltrani Modern Piano Trio



Daniele Negrini | Violino

Tiziano Guerzoni | Violoncello