Orchestra Senzaspine: "Filmusic" al Teatro Duse

Lunedì 6 e martedì 7 febbraio si apre la Stagione 2023 dell’Orchestra Senzaspine con Filmusic, il concerto dedicato alle più belle colonne sonore di Film e Cartoni Animati. Quest’anno sarà proposto nella versione “The best of” per festeggiare la sua decima edizione e la incredibile sequenza di stagioni tutte sold out. Come perdersi l’occasione di vedere un’intera orchestra di pirati, elfi, supereroi ed extraterrestri esibirsi a teatro? Una serata per grandi e piccini, ricca di divertimento, animata da immancabili sketch.

Quest’anno, in collaborazione con Cineteca di Bologna e Conservatorio G.B. Martini, l’Orchestra Senzaspine ha organizzato un concorso di composizione dove giovani talenti emergenti potranno sfidarsi a musicare un cortometraggio fornito e scelto dalla Cineteca. La musica vincitrice verrà eseguita durante il concerto, assieme ad alcune tra le più celebri suite sinfoniche tratte dalle colonne sonore del cinema.

ORCHESTRA SENZASPINE, CINETECA DI BOLOGNA E CONSERVATORIO G.B. MARTINI

Orchestra Senzaspine

sul podio MATTEO PARMEGGIANI, TOMMASO USSARDI, ALICIA MONTORSI GALLI