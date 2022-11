Orchestra Senzaspine: Gershwing - Shostakovich

Venerdì 11 novembre l'Orchestra Senzaspine in concerto al Teatro Auditorium Manzoni.

In programma la celebre Rhapsody in Blue di George Gershwin, interpretata per l’occasione dal poliedrico pianista Pietro Beltrani, e preceduta dalla prima mondiale di una nuova opera per sassofono e orchestra del giovane Luigi Grasso.

Seguirà l'esecuzione della monumentale Sinfonia n. 5 di Dimitri Shostakovich, uno dei più grandi capolavori del Novecento sovietico. Portare il grande pubblico ad amare il repertorio sinfonico è la missione più ardita di Senzaspine, ma è proprio lì che la musica tocca le sue corde più alte.

Orchestra Senzaspine

GERSHWIN | SHOSTAKOVICH

Dal blue al rosso

Direttore M° Tommaso Ussardi

Pianoforte Pietro Beltrani

Sassofono Luigi Grasso

Musiche di Grasso / Gershwin / Shostakovic

In collaborazione con Bologna Jazz Festival