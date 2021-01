Concerto online dell'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Antonino Fogliani

Domenica 10 gennaio alle 17.30 è online l'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Antonino Fogliani. Il Teatro Comunale di Bologna aderisce all'iniziativa “Aperti, nonostante tutto” lanciata dall'ANFOLS, l'Associazione che riunisce le 12 Fondazioni Lirico-Sinfoniche italiane, per far fronte alla sospensione delle attività aperte al pubblico a seguito del DPCM del 24 ottobre scorso.

La proposta bolognese si articola in sei concerti inediti, realizzati con gli artisti disposti nella platea svuotata dalle poltrone e senza pubblico in sala, per il palinsesto diffuso in streaming gratuitamente attraverso il canale YouTube del teatro e promosso grazie alla piattaforma digitale messa a disposizione dall'ANFOLS, alla quale ha aderito anche l'agenzia ANSA. Omaggio a Gioachino Rossini con due sinfonie giovanili, dette “Al conventello” e “di Bologna”, e l'Ouverture dalla “Cenerentola”, accanto alla Sinfonia n. 88 di Joseph Haydn.