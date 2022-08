Orchibo 2022: la festa delle orchidee a Villa Mazzacorati

Dopo due anni di fermo, AERADO (Associazione Emiliano Romagnola Amici delle Orchidee) presenta l'edizione 2022 di ORCHIBO, storica mostra-mercato dedicata al mondo delle orchidee.

In occasione della mostra sarà possibile incontrare i soci AERADO sempre disponibili per consigli e suggerimenti sulla coltivazione di queste meravigliose piante, e si potranno acquistare orchidee bellissime e indolite fra le tante messe a disposizione da esperti vivaisti e coltivatori, sia italiani che internazionali.

L'ingresso è libero.



Di seguito l’elenco degli espositori che saranno presenti a OrchiBo 2022 con i relativi riferimenti.

É possibile contattarli per eventuali preordini.



Detlef Frenzel - Stuttgart (Germania)

orchideen-frenzel@t-online.de

tel/fax 0049 711 6494970



Evoplant di Filippo Petrucci – Fucecchio (Firenze)

www.evoplant.net

info@evoplant.net



Gioele Porrini – Varesina Orchidee - Varese

www.varesinaorchidee.it

info@varesinaorchidee.it



Giulio Celandroni Orchidee - San Giuliano Terme (Pisa)

www.celaorchidee.it

info@celaorchidee.it



