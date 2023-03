A Bologna la maratona degli Oscar fra proiezioni e red carpet, fino alla consegna delle mitiche statuette

Si avvicina la notte cinefila più magica dell’anno, la cerimonia di premiazione degli Oscar. Per arrivare preparati alla consegna delle ambite statuette, da giovedì 9 a domenica 12 marzo I Wonder Pictures e Pop Up Cinema Bologna propongono nelle sale del circuito Pop Up (Pop Up Cinema Jolly, Pop Up Cinema Arlecchino, Pop Up Cinema Medica 4k e Pop Up Cinema Bristol) una quattro giorni imperdibile di cinema, con il ritorno in sala di alcuni dei film più candidati, da Babylon di Damien Chazelle a The Fabelmans di Steven Spielberg, da Aftersun di Charlotte Wells a Gli spiriti dell’Isola di Martin McDonagh, da Triangle of Sadness di Ruben Östlund a Pinocchio di Guillermo Del Toro.

La programmazione speciale si concluderà nell’I Wonder Pictures Oscar Party, una grande festa cinefila che da mezzogiorno di domenica 12 all’alba di lunedì 13 marzo proporrà tutti i film I Wonder Pictures nominati agli Academy Awards e culminerà nella proiezione sul grande schermo del Pop Up Cinema Medica 4k della diretta della Notte degli Oscar.

In programma nel corso della giornata del 12 marzo: il pluricandidato – e già pluripremiato – Everything Everywhere All at Once, il film rivelazione di questa stagione cinematografica firmato dal visionario duo The Daniels (ben 11 nomination, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Attrice Protagonista), il capolavoro di Empatia The Whale di Darren Aronofsky (3 nomination tra cui Miglior Attore Protagonista per Brendan Fraser), EO di Jerzy Skolimowski (candidato come Miglior Film Straniero) e tre dei film candidati all’Oscar al Miglior Documentario, Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, già Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Navalny di Daniel Roher, ritratto a passo di thriller del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny intento a indagare sul tentativo di avvelenamento che ha subito nell’agosto del 2020, e A House Made of Splinters di Simon Lereng Wilmont. Ogni proiezione sarà preceduta dalla presentazione di uno o più ospiti.

Ma l’apice dei festeggiamenti si toccherà al Pop Cinema Medica 4K. Qui, dopo le proiezioni della giornata, dalle 21.30 si svolgerà una serata in compagnia di esperti, attori, giornalisti, ospiti speciali e content creator, trasmessa in diretta anche sul canale youtube di I Wonder Pictures, durante la quale si discuterà insieme dei film candidati e dei segreti dietro le quinte, con dibattiti, retroscena e curiosità, e sarà possibile mettere alla prova la propria cultura cinematografica con giochi e quiz e vincere gadget a tema. Tutto questo in attesa, dalle 23.15, della proiezione su grande schermo del red carpet e della cerimonia di premiazione degli Oscar, per una notte di cinema da passare in compagnia che si concluderà all’alba con brindisi finale e colazione per tutti.

La cerimonia di premiazione degli Oscar sarà trasmessa sul canale Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW. I Wonder Pictures Oscar Party è realizzato in collaborazione con Acetaia Giusti e Grand Hotel Majestic già Baglioni.