Osso Sacro live e Mousikè Téchne: una sola serata, doppia soddisfazione

Domenica 12 dicembre Osso Sacro + Mousikè Téchne live al Mercato Sonato. Osso Sacro è un progetto di ricerca, rielaborazione e riposizionamento delle narrazioni orali e sonore del territorio sannita nato dall’unione artistica tra il poeta e performer Vittorio Zollo e il polistrumentista Corrado Ciervo.

Dalle colline del Sannio aggrappate alle frane, dall’ultima scoria della miseria umana, il loro primo lavoro si intitola “Urla dal Confine”. Una performance metastorica, in cui tutto accade in un tempo altro, una zona non ordinaria. Le urla dal confine sono le grida mute dai margini di ogni paese, è l’intero globo in una sola contrada, precisamente ai confini tra Regno di Napoli e Stato Pontificio.

“Urla dal Confine” è un rituale arcaico e ciclico nel quale riecheggia il mito di Persefone, giovane rapita e stuprata da Ade ormai prete del paese. Tra la disperazione di sua madre Demetra ed il contrappasso di suo padre “l’infelice monarca”, tanti i volti sfocati e numerose le voci strozzate che ci giungono dalla marginalità delle aree interne, luoghi in cui il mito, sempre originario, non morirà mai.

Le vicende parlate, suonate, cantate e performate si basano su fatti realmente accaduti.

Osso Sacro è una produzione del collettivo Zoopalco.

Mousikè Téchne è il primo lavoro solista del musicista sannita Corrado Ciervo.

Il disco è stato autoprodotto con Carlo Ciervo durante tutto il periodo pandemico tra Gennaio e Novembre 2020, e reso pubblico su tutti gli store digitali il 30 maggio 2021.

Fulcro dell’opera è il rapporto tra Corrado e il violino, suo compagno di vita, attraverso le cui sfumature sonore c’è il tentativo di esprimere e indagare i vari stati d’animo sonori dell’essere umano. Archi, tammorre, sintetizzatori e la voce segnante di Concetta Barra, tutto in 6 brani, che cercano di comunicare la volontà di restare ancorati alle radici popolari, associata al desiderio di guardare avanti.



Ingresso 6 € + Tessera Arci 2021/22*

*è possibile farla all’ingresso al costo di 10 €, consigliata la pre-adesione online per velocizzare il tesseramento: https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/

Green Pass obbligatorio



Il concerto è parte del progetto “DIAMETRO – La musica attraverso”, reso possibile grazie al bando Scuola di Azioni Collettive di Fondazione Innovazione Urbana e Comune di Bologna.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 – 2020.

Sarà aperto a tutti in chiusura dell’ultima giornata di formazione sulla filiera della musica con musicisti e spettatori selezionati.