Osti al podere! Wine country day

L’Associazione Mescitori Organizzati, Amo, per la prima volta in gita fuori porta, nello splendido Podere San Giuliano di San Lazzaro di Savena. Un nuovo format, il Wine Country Day, per salutare assieme l’estate dalla campagna e dare il benvenuto all’autunno. Aperitivo en plein air con musica dal vivo, vino e cibo preparato magistralmente dai locali del circuito Amo.



Amo, con la preziosa partecipazione dei produttori di Modigliana, la Stella dell’Appennino che ha portato il Romagna Sangiovese a nuovi e altissimi livelli qualitativi, impegnerà molti dei suoi celebri osti per creare un’occasione imperdibile di convivialità e buona tavola.

Saranno presenti: Camera a sud, Cantina Bentivoglio, la Cantinella, la confraternita dell’uva, la Cantina Castellucci, Mia Cantina, Noi, Scaccomatto, Tricheco Osteria, Sette Calici, Sette Tavoli, Sarà Vino, Via con Me, Buccia e naturalmente Podere San Giuliano.



Ogni stand offrirà una selezione di vini e assaggi scelti per l’occasione, in continuità con le specialità che si possono trovare nei singoli locali. Ci si potrà accoccolare su dondoli, accomodare in tavoli nel verde o rilassare sull’erba fresca all’ombra degli alberi del bellissimo Podere San Giuliano.



Dalle 18.30 si accenderà la serata con il ritmo trascinante e itinerante dei Gipsy Caravan, che accompagneranno le delizie del palato con ritmi swing e jazz manouche.