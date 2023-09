Laboratori per bambini, ottobre è il mese degli artisti!

Un mese di attività laboratoriali rivolte ai più piccoli per conoscere importanti artisti e imparare le tecniche con le quali hanno creato le loro opere. I bambini esploreranno l’uso di materiali e tecniche diverse e realizzeranno opere sorprendenti frutto della loro fantasia.

Il programma:



Giovedì 05 ottobre

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

A merenda con l’artista: Gli alfabeti di Mirò

(6-11 anni)

Una deliziosa merenda e una poetica attività di scrittura creativa e artistica ispirata a Joan Mirò per creare insieme una personale poesia in un libro-quadro con parole e frasi che, lette, ritagliate, mosse e infine incollate, diventano pretesto per vedere con gli occhi di Mirò la bellezza del mondo.



Sabato 07 ottobre

dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Città pop: a spasso tra le vie di Bologna

(6-11 anni, è richiesto un accompagnatore)

La Pop Art è un’arte della città e allora ecco un’attività laboratoriale itinerante per scoprire alcuni dei principali monumenti di Bologna e dare vita a cartoline artisticamente pop con colori e materiali unici e sgargianti.



Martedì 10 ottobre

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

A merenda con l’artista: Drip, run, roll pensando a Pollock

(3-6 anni)

Con una scatola e delle palline imbevute di tempera si realizzeranno pagine in movimento piene di grovigli colorati ispirati all’action painting di Jackson Pollock.



Giovedì 19 ottobre

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Giochiamo a disegnare: la linea

(6-11 anni)

1° incontro di 3

La linea nasce da un gesto che lascia una traccia. Ma che tipo di traccia? Si può soltanto disegnare o anche costruire? E cosa può comunicare?

Primo appuntamento di tre in cui dar vita un personale catalogo di linee disegnate, dipinte e non solo per conoscerle e scoprire che, molto più di quanto pensiamo, le linee escono dal foglio e si muovono ovunque intorno a noi.



Martedì 24 ottobre

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Nati per l’arte - Il blu

(0-3 anni)

Laboratorio esperienziale dedicato ai più piccoli, sperimentatori coraggiosi e attenti pronti a muovere i primi passi nel mondo dell’arte in uno spazio attrezzato con un angolo interamente dedicato al colore blu, un piccolo ambiente riservato alla lettura e uno al gioco per trascorrere un bel pomeriggio insieme.



Lunedì 30 ottobre

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Facciamo arte in inglese: A snack with Mr.Ant. Uno spuntino con il Signor Formica

(6-11 anni)

1° incontro di 3

Attività laboratoriale condotta in inglese per creare composizioni artistiche commestibili e allestire un saporito banchetto ispirato alla storia del Signor Formica edita da Edizioni Artebambini. Una divertente occasione per provare a fare arte in inglese e scoprire i nomi degli alimenti e di tutti gli oggetti che si trovano in casa.



Martedì 31 ottobre

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Le lanterne di Halloween

(3-11 anni)

Per illuminare la notte più spaventosa dell’anno ecco una attività laboratoriale in cui realizzare una magica lanterna di Halloween da decorare con bizzarri mostri e simpatici fantasmi.

E se vieni mascherato…un pensierino per te!



Informazioni e modalità d’iscrizione

› costo 10 € a laboratorio - lab di sabato 7 costo 15 €

› possibilità di fare una tessera nominativa

con 6° laboratorio gratuito

prenotazione obbligatoria via mail a:

spazioartebambini@gmail.com

per informazioni 051 265861