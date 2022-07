Estate a Castel Guelfo 'The Style Outlets': eventi speciali, aree relax e gaming corner

A Castel Guelfo The Style Outlets un’estate di shopping e divertimento con aree relax, gaming corner e tanti eventi speciali. Fino alla fine di agosto, l'outlet diventa una vera e propria nave da crociera con tanto di scialuppe di salvataggio, ancore e salvagenti, numerose attrazioni e un ricco programma di intrattenimento per adulti e bambini. Il tutto sarà accompagnato dai “Super Saldi” con sconti fino al 70% sul prezzo outlet delle collezioni primavera-estate nelle boutique dei centri (dal 2 luglio).

I visitatori potranno vivere la vera esperienza di essere capitani di una nave da crociera grazie ai due simulatori certificati di guida nautica installati presso i centri. Questi strumenti, impiegati anche per prepararsi al conseguimento della patente di guida nautica, daranno la possibilità agli ospiti di mettersi loro stessi al timone e imparare a navigare. Previste inoltre giornate evento in cui un istruttore qualificato sarà a disposizione per lezioni di guida individuali.

Non solo, sarà possibile anche lasciarsi cullare dal suono delle onde del mare nell’area relax dove, su comode sdraio, ci si potrà concedere una pausa dallo shopping e ricaricare le energie. I visitatori che lo vorranno potranno anche camminare a piedi scalzi e provare così la sensazione di passeggiare sul ponte di una nave.

Per quelli che hanno voglia di divertirsi, invece, c’è l’area gaming con minigolf, ping-pong, calciobalilla e giochi più classici come il gioco degli scacchi in dimensioni “giganti” e l’intramontabile gioco della campana.

E per tutti gli Instagram addicted? Ci sono speciali set fotografici per scattarsi foto ricordo dell’esperienza da condividere sui social! Tra le aree dedicate al photo opportunity spicca una grande prua della nave dove i visitatori potranno farsi immortalare con le braccia aperte e interpretare una delle scene più romantiche del cinema degli anni ’90 o impersonare un capitano che naviga verso mondi inesplorati.

Come in una crociera che si rispetti, in calendario un’ampia scelta di intrattenimento per tutta la famiglia, dal Magic show con i suoi numeri sorprenderti, al Brasil show che porterà ritmo, colore e divertimento per le vie degli outlet. Per i più grandi, i centri proporranno una giornata dedicata al Casinò con roulette e croupiers professionisti dove sarà possibile tentare la fortuna senza rischiare nulla e ricevere simpatici gadget, oltre a musica dal vivo, deejay set e street-food a Vicolungo The Style Outlets durante l’ora dell’aperitivo. Insomma, il divertimento non mancherà!

(Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito thestyleoutlets.it)

10 luglio

Dalle 14 vivi emozioni, colore e divertimento per le vie dell'outlet: ballerini, ballerine e artisti della capoeira si esibiranno al ritmo irresistibile di samba, suonata con tamburi brasiliani. Quattro esibizioni da 30 minuti che ti lasceranno senza fiato!

16 luglio

Scopri l’importanza di proteggere i nostri mari in collaborazione con Worldrise Onlus: brevi talk per grandi e simpatici laboratori per bambini.

Worldrise è una ONLUS ideata da giovani professionisti che sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino attraverso un percorso incentrato sulla sensibilizzazione, la creatività e l’educazione.

31 luglio

Attraverso missioni predefinite (entra nel porto ed ormeggia la barca, esci dal porto e raggiungi la destinazione successiva, evita le navi...) imparerai a guidare una nave attraverso un simulatore di guida nautica per una guida realistica al 100%! Al termine della simulazione, riceverai una simpatica patente personalizzata.