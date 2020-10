Ozzano, una cicloescursione turistico-culturale per scoprire il territorio

Il Comune e la Pro Loco di Ozzano dell'Emilia, affiancati da alcune realtà produttive del territorio, promuovono "Assaggi e passaggi: dalla Torre a Claterna e...oltre". L'edizione 2020 di questa consolidata iniziativa prevede la scoperta di nuovi attori locali in ambito turistico (Le Mura-Giardino del Borgo a San Pietro di Ozzano) e culturale, con degustazione dei vini dell'Azienda La Palazzona di Maggio (recentemente insignita del Gold Decanter World Wind Awards 2020).

I partecipanti si ritroveranno presso la Stazione Ferroviaria di Ozzano per accogliere coloro che utilizzeranno l'opzione treno+bici da Bologna,nello spirito della mobilità sostenibile che anima il tutto.

Da qui, utilizzando la rete di ciclabili si visiteranno il borgo medievale e i sentieri pedecollinari di SanPietro.

A seguire lunch time in Piazza Allende con successiva visita al Museo di Claterna e un tour pomeridiano alla scoperta dei "gioelli di pianura, verso Ponte Rizzoli, dove, a breve distanza si svolgerà in contemporanea la manifestazione "Ozzano dal cielo" presso l'Aviosuperficie Fly Ozzano con la possibilità di sorvolo con aerei da turismo.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria presso Ufficio Comunicazione e Turismo - tel. 051 791324 - mail comunicazione@comune.ozzano.bo.it entro il 2/10/2020.

Programma dettagliato sul sito del Comune di Ozzano.

Il volantino dell'iniziativa

Nell'ambito della rassegna "Assaggi e Passaggi" 2020 si organizza per DOMENICA 4 OTTOBRE 2020:

un'ESCURSIONE TURISTICO-CULTURALE IN BICI

Questo il programma

ore 9.15 ritrovo stazione ferroviaria di Ozzano Emilia - Via dello Sport

ore 9.45 partenza

ore 10 visita al Borgo di San Pietro e all'Azienda agricola Le Mura

ore 11.30 visita con degustazione al Giardino del Borgo e successiva tappa alla Palazzona di Maggio

ore 13.30 piazza Allende - Lunch time: presso gli esercizi convenzionati sotto elencati [*]

ore 15-16 visita al Museo della Città romana di Claterna (mascherina e prenotazione obbligatorie. Prenotazioni e-mail: museo@comune.ozzano.bo.it entro il 30 settembre)

ore 16-19 Partenza verso Claterna e tappe itineranti da Claterna ai gioielli di pianura (Via del Palazzo, Villa Casalini, architettura e storia del progettista Rizzoli, del suo “ponte” e del Quaderna)



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Ufficio Comunicazione e Turismo tel. 051791324

email: comunicazione@comune.ozzano.bo.it

[*] Per i partecipanti menu a prezzo fisso 10 euro da utilizzare presso: Pizzeria da Carlo, Pasticceria Avala Bistrot, La bottega di Alberto

Per l’intera giornata, presso Aviosuperficie Fly Ozzano, via Sabbionara 5: “Ozzano dal cielo” (sorvoli a pagamento con aereo da turismo e biplano d'epoca, prenotazione al cell. 3914124421; mail:flyozzano@skyline.srl - ww.flyozzano.com

Si ringrazia per la collaborazione: Giuliano Serra (storico locale), Coswell, Associazione ANC – Sezione di Ozzano Emilia, Coop. Madre Selva, Fly Ozzano, Le Mura_Giardino del Borgo, Azienda La Palazzona di Maggio e Consulta della bicicletta di Bologna

L'evento rispetta i protocolli e le disposizioni per il contrasto al Covid-19 e prevede la prenotazione obbligatoria e l'utilizzo di mascherina nei luoghi chiusi (e all’aperto qualora non possa essere mantenuto il distanziamento interpersonale). Le bici devono rispettare le norme previste dal Codice della strada (luci anteriori e posteriori funzionanti, casco, giubbotto catarifrangente.

SCARICA IL VOLANTINO e COMUNICATO STAMPA IN ALLEGATO



Fonte: Servizio Comunicazione Comune di Ozzano dell'Emilia

e-mail: comunicazione@comune.ozzano.bo.it