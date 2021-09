Indirizzo non disponibile

Domenica 19 settembre Ozzano in PIazza: festa di shopping, gastronomia ed eventi.

Una giornata per conoscere Ozzano dell'Emilia tra shopping, divertimento e gastronomia. Ozzano in Piazza! è la festa promossa dai commercianti ozzanesi dell'associazione Centrozzano, in collaborazione con Pro Loco Ozzano.

La festa sarà animata da numerose attività per bambini e adulti, shopping all'aperto, spettacoli e specialità da gustare.

I commercianti di Ozzano vi aspettano con tante novità, offerte e promozioni.