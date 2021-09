Ozzano in piazza: arriva Paolo Migone

Giornata con shopping all'aperto, dove le attività di Ozzano Emilia del Comitato Commercianti Centrozzano si trasferiranno nella piazza per offrire sconti, promozioni, offerte e novità.

Gastronomia con specialità alimentari locali e spettacoli per grandi e bambini.

Musica ed esibizioni di scuole di ballo, spettacoli per bambini e per tutta la giornata il "Mercabimbo" mercatino dei bambini.



Info: centrozzano@gmail.com www.prolocozzano.it

