Halloween sta arrivando: un weekend al parco delle zucche!

Il costo è da intendersi solo per i bambini, i genitori o accompagnatori non pagano (tranne da Fico dove è necessario acquistare l’ingresso al parco, scontato di 2€ rispetto al prezzo standard, tramite l’acquisto su questa pagina)!

E se chiudessimo gli occhi e facessimo finta di essere in una classica fattoria americana, di quelle che in prossimità della festa di Halloween, si riempiono di zucche e di colori dell'autunno? E di poter raccogliere quelle bellissime zucche giganti per realizzare la vostra zucca da portare a casa? Potete farlo! Perchè grazie alla preziosa collaborazione con l'azienda agricola Billo, il Parco di FICO Eataly World nel "Parco delle Zucche"! Succede il 16 e il 17 ottobre.

Una giornata all’aria aperta alla scoperta dell’autunno, dei suoi odori, colori, gusti e tradizioni, partendo da una tradizione radicata nella cultura Americana conosciuta come il "Pumpkin Patch" che consiste nel passare qualche ora all’aperto in mezzo alle zucche per scegliere quella da portare a casa e decorare per l’autunno e per Halloween!

Un percorso di più di un'ora tra giochi e natura, condotto dalle animatrici de "Il Bosco delle Meraviglie", che vi porteranno alla scoperta del parco di zucche, dove potrete fotografare, giocare e scegliere la vostra zucca preferita; seguirà poi il laboratorio (intaglio o decorazione in base all'età), la caccia alla zucca (una caccia al tesoro a tema) e infine tanti giochi insieme!

