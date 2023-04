Padre Martini a Roma, 1753. Concerto

In occasione del convegno internazionale di studi “Musica e liturgia in Italia nel Sei e Settecento” (Biblioteca San Francesco Bologna, 21 e 22 aprile 2023), viene offerto alla città e ai convegnisti un concerto per soli, coro e orchestra affidato alla direzione di Alessandro Quarta, uno dei nomi di maggior spicco nel panorama discografico internazionale.

Il programma si concentra su alcune musiche composte e dirette da padre Giambattista Martini in occasione del triduo romano di beatificazione di Giuseppe da Copertino nel 1753. È l’occasione per apprezzare alcune composizioni solenni e raramente eseguite per via dell’organico richiesto, estremamente fastoso, ma nelle quali si condensa l’impegno compositivo di tanti maestri di cappella del Sei-Settecento, tra cui appunto Martini.



musiche di Giambattista Martini e Giuseppe Torelli



Giulia Bolcato, Carlotta Colombo - soprani

Chiara Brunello, Maria Giuditta Guglielmi - contralti

Luca Cervoni, Emanuele Petracco - tenori

Mauro Borgioni, Marco Saccardin - bassi



insieme corale Ecclesia nova

direttore Matteo Valbusa



Concerto romano



direttore Alessandro Quarta